Хабаровск, 8 ноября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Хабаровская компания «АИР» шьёт 6 тыс. комплектов термобелья для участников спецоперации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства края.

Александр Погожев ИА REGNUM Пошив термобелья

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«Для термобелья должно быть правильно подобрано полотно — на производстве используют хлопок, в состав которого входит эластан, чтобы одежда хорошо прилегала к телу и была удобной. Ещё одна особенность нового заказа — размерная сетка с 42-го до 60 размера. При пошиве нательного и термобелья используется специальное оборудование — четырехугольная плоскошовная шестиниточная машина. Она выполняет специальные швы, не натирающие кожу», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, швейная фабрика Хабаровска переориентировалась на изготовление спальных мешков для бойцов спецоперации.