Шарм-эль-Шейх, Египет, 8 ноября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. 6 ноября в египетском Шарм-эль-Шейхе стартовал международный климатический саммит ООН по климату COP27. Но Йохан Рокстрем, профессор экологических наук из Швеции, не считает, что встреча станет толчком в правильном направлении, необходимом для достижения общих целей в области климата. Об этом он рассказал в эфире телеканала SVT.

Un.org Саммит ООН по климату

«У меня мало ожиданий, если честно. Мы должны вдвое сократить глобальные выбросы к 2030 году, но мы по-прежнему продолжаем их увеличивать», — отметил Рокстрем.

На климатическом саммите в Париже в 2015 году страны мира договорились ограничить глобальное повышение температуры максимум на полтора градуса. По данным ООН, в настоящее время температура на планете повышается на 2,5 градуса.

«Уже сегодня при потеплении на 1,2 градуса мы видим, насколько невероятно велики последствия, как в социальном, так и в экономическом плане, для всей планеты, и чем больше будет повышаться температура, тем хуже и хуже будет становиться», — предупредил профессор.