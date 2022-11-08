Томск, 8 ноября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Томске днём 8 ноября загорелась крыша четырёхэтажного дома по улице Кулагина, 35. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Цитата из видео администрации Томска Пожар в Томске

Прибывшие на место спасатели эвакуировали всех жильцов — всего 30 человек. Всего в здании на 48 квартир, как отмечается, прописано 98 человек, в том числе 15 детей. Власти города предоставили автобус, который доставит людей до временного пункта.

«На пункте эвакуации будут находиться сотрудники администрации Советского района. Для людей будет организовано горячее питание, а также сотрудники администрации смогут оформить документы для получения помощи», — добавили в мэрии.

В настоящее время огнеборцы продолжают тушение пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в квартире многоэтажного дома в Томске произошёл пожар, который унёс жизнь семилетнего ребёнка. Ещё трёх детей удалось спасти.

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