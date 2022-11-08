Уфа, 8 ноября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Региональную программу по поддержке производителей средств реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья намерены до конца 2022 года разработать в Башкирии. Об этом 8 ноября сообщил глава региона Радий Хабиров на заседании всероссийского форума «Ломая барьеры» в Уфе.

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Он пояснил, что это программа будет подобной тем, что были приняты в республике для поддержки легкой, перерабатывающей промышленности, а также народно–художественных промыслов.

Сообщается, что с 2019 года в Башкирии предоставляют детям сертификаты на реабилитацию, каждый год на эти цели выделяется свыше 50 млн рублей.

«Каждый из сертификатов стоит порядка 41 тысячи рублей, эта сумма выдается родителям и они уже сами выбирают, на какую нужную реабилитацию своих детей ее потратить», — пояснил Хабиров.

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