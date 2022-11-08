Якутск, 8 ноября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Из Якутска на срочную службу будут призваны 600 мужчин. Призывную кампанию усложняет распространение недостоверной информации, отметил военный комиссар города Евгений Крупенков.

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«Осенний призыв этого года усложнился тем, что распространилась недостоверная информация среди населения, что солдат-срочников могут направить в зону проведения специальной военной операции», — отметил Евгений Крупенков.

Он заверил, что солдат-срочников не будут направлять на службу в зону военных действий, а также в Донецкую, Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области. Военный комиссар также подчеркнул, что якутян, которые будут призваны, распределят в части восточного военного округа. Призывники имеют права выбрать род войск.

Как сообщало ИА REGNUM, особенностью осенней призывной кампании в 2022 году в Якутии станет снижение количества солдат-срочников, которых отправят на службу. В 14 районах республики призыв не состоится из-за их труднодоступности.