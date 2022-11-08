Москва, 8 ноября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. У жителей РФ накопился опыт покупок в прошлые «чёрные пятницы», который говорит о том, что анонсированные скидки на поверку оказываются не такими уж и «головокружительными». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявила доцент департамента менеджмента и инноваций финуниверситета при правительстве РФ Елена Якушова. Так она прокомментировала информацию о том, что большинство жителей РФ относятся к так называемым «черным пятницам», как к обману.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Макаронные изделия со скидками

«Я бы не стала называть «черную пятницу» обманом. Это скорее маркетинговый фокус, — сказала Якушова. — И причин недоверия и снижения интереса жителей к подобным «фокусам» несколько. Во-первых, у них накопился опыт покупок в прошлые «чёрные пятницы», который говорит о том, что анонсированные скидки на поверку оказываются не такими уж и головокружительными или охватывают ограниченный ассортимент товаров. Во-вторых, крупные ретейлеры и маркетплейсы регулярно проводят разного рода распродажи («белая пятница», «киберпонедельник», «сумасшедшие дни», «шопинг-дни» и т.д.), поэтому совсем необязательно откладывать покупки до «чёрной пятницы». В-третьих, теперь у многих жителей РФ есть аккаунты на разных маркетплейсах (всплеск регистраций пришелся на пандемию COVID-19), и они могут отслеживать динамику цены на избранный товар и купить его по привлекательной цене, используя накопленные в системе бонусы».

При этом она подчеркнула, что нынешняя экономическая ситуация оказывает сдерживающее влияние на потребительский спрос.

«Если раньше, в более тучные времена, потребитель мог себе позволить поиграть в распродажу и купить на ней что-нибудь не очень нужное, то теперь наши граждане ведут себя более рационально. Поэтому успех «черной пятницы» 2022 года как никогда зависит от мастерства фокусников компаний, которые работают в отделе маркетинга», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что «черные пятницы» в РФ часто сопровождаются обманом покупателей.