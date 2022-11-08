Ульяновск, 8 ноября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Засвияжском районе Ульяновска укрепляют оползневой склон в селе Арское, где весной из-за подвижек грунта вводили режим повышенной готовности. Восстановительные мероприятия проводятся, в частности, для сохранения храмового комплекса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

https://ulgov.ru/ Храмовый комплекс в Ульяновске находится у обрыва

Аварийно-восстановительные мероприятия идут в Арском для сохранения двухпрестольного храма: в честь Богоявления Господня и во имя святой блаженной Ксении Петербургской. Также в оползневой зоне находятся жилые дома и дорога.

Губернатор Алексей Русских поручил завершить работы до конца 2022 года. По его словам, в настоящее время «учтены мероприятия по водоотведению», чего «на первом этапе достаточно» без «каких-либо удорожаний и лишних финансовых трат». О каких именно «финансовых тратах» идёт речь, не уточняется.

По словам директора МБУ «Стройзаказчик» Александра Хаджибаева, строители сооружают удерживающую конструкцию из двух подпорных стенок, для чего готовится каркас вдоль склона. Отмечается, что уже забили 63 металлические балки, пространство между ними укрепят шпалами, а полость засыпят щебнем.

Также в проект внесены дополнения в части организации дренажной системы для отвода грунтовых вод под храмовым комплексом. Поясняется, что это позволит стабилизировать земельное полотно и предотвратить грунтовые сдвиги на склоне.

Напомним, что в апреле 2022 года селе Арское произошли подвижки грунта на протяжении 700 метров. Заявлялось, что деформировалась железобетонная лестница, образовались трещины у храмового комплекса, огородов и дороги. В связи с этим в Засвияжье ввели режим повышенной готовности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске берегоукрепительные работы для сдерживания оползневых процессов необходимо провести на протяжении 17 км.