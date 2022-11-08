Канберра, 8 ноября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Ведущий частный страховщик Австралии Medibank призывает своих клиентов, пострадавших от взлома, проявлять бдительность после того, как группа вымогателей пригрозила опубликовать украденные данные в интернете в течение ближайших 24 часов. Как сообщает телеканал Sky News, речь идет о медицинских данных 9,8 млн человек.

DO'Neil Флаг Австралии

Ведущий частный фонд здравоохранения Австралии в опубликованном заявлении от 8 ноября назвал развитие ситуации «тревожным».

«Клиенты должны сохранять бдительность. Мы знали, что преступники могут опубликовать данные в интернете. Угроза со стороны преступника по-прежнему беспокоит наших клиентов», — говорится в заявлении генерального директора Medibank Дэвида Кочкара.

Ранее хакеры пригрозили опубликовать медицинские данные миллионов жителей Австралии, если им не заплатят выкуп.