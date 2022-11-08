Абакан, 8 ноября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Поверив мошенникам, жительница города Абакана лишилась 5,2 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 ноября в МВД по Хакасии.

(сс) bssmadeit Телефонный мошенник

По данным ведомства, жертвой мошенников стала женщина 1980 года рождения. После произошедшего она обратилась в полицию.

По словам абаканки, 27 октября 2022 года ей позвонили неизвестные. Они заявили, что сразу в нескольких банках рассмотрены заявки от её имени на получение кредитов. Дозвонившиеся до женщины «банкиры» и «следователи» рекомендовали ей сделать зеркальные заявки и перевести деньги на безопасные счета.

Жительница Абакана в течение нескольких дней оформила в шести разных банках кредиты в размере от 50 тысяч до 1 млн рублей. Супруг заявительницы взял в кредит ещё 1,1 млн рублей. Более 1 млн рублей семья одолжила у родственников и друзей.

Как только у женщины появлялись деньги, она переводила их на указанные злоумышленниками счета. Для этого она пользовалась банкоматами, расположенными в разных частях города. Всего она отправила мошенникам 5,2 млн рублей.

Полицейским абаканка рассказала, что ранее неоднократно слышала о схемах обмана граждан. Однако аферистам всё равно удалось её обмануть.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Напомним, с января по октябрь текущего года в Хакасии было зарегистрировано 1068 преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Общий ущерб составил 176,29 млн рублей.

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