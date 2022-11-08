Санкт-Петербург, 8 ноября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга просят признать исторический микрорайон Нарвская застава объектом культурного наследия и запретить там снос зданий. Об этом 8 ноября сообщает телеграм-канал «Градозащитный пресс-центр Санкт-Петербурга».

Ирина Смирнова Нарвские ворота и вестибюль станции метро «Нарвская». Санкт-Петербург

В городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) направили заявление с подписями петербуржцев с требованием признать ансамбль зданий Нарвской заставы объектом культурного значения. Градозащитники подчеркивают, что архитектурный ансамбль, созданный в 1930–1950 годах, имеет культурную ценность.

Петербуржцы требуют исключить кварталы Нарвской заставы из программы реновации.

После того, как жители и градозащитники активно призывали обратить на проблему сохранения квартала внимание, этой историей заинтересовался Следственный комитет России и возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По версии следствия, в отношении объекта нарушен запрет сноса исторических зданий.