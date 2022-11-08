Москва, 8 ноября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Размер инфляции в 2023 году зависит от ряда факторов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.

Kremlin.ru Эльвира Набиуллина

«По нашему прогнозу, по итогам этого года инфляция составит от 12% до 13%. А вот какой будет динамика инфляции в следующем году и как быстро она будет возвращаться к цели в 4% зависит от ряда факторов — и внешних, и внутренних. Их разные комбинации описаны в прогнозе. Мы поэтому делали несколько сценариев, который мы представляем в основных направлениях денежно-кредитной политики», — сказала она.

Рост геополитической напряженности в последние полтора месяца повысил тревожность в обществе, и это не могло не сказаться на финансовом положении людей, отметила также глава регулятора.