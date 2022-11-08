Оренбург, 8 ноября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Оренбуржцы просят назвать одну из улиц Оренбурга в честь Юрия Шатунова. В интернете создана петиция. Ее подписали свыше 3,9 тыс. человек, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео «Ласковый Май - Белые розы (Клип Видео 4K )» Юрий Шатунов

Обращение адресовано главе города Сергею Салмину и спикеру горсовета Ольге Березневой. «Юрий Васильевич Шатунов стал легендой советской и российской эстрады, прославив город Оренбург, который он любил и в который регулярно приезжал», — говорится петиции.

Автор обращения отметил, что последний раз Юрий Шатунов был в Оренбурге 15 февраля 2022 года. Известный певец скончался 23 июня 2022 года.

Напомним, Юрий Шатунов являлся воспитанником Оренбургского детского дома. В интернате состоялось судьбоносное знакомство Шатунова с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым. Впоследствии была создана легендарная группа «Ласковый май».