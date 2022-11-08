Владимир, 8 ноября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Запрет на продажу алкоголя вблизи военкоматов и учебных центров для мобилизованных граждан введён во Владимирской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе администрации региона.

Донор Нет алкоголю!

Соответствующее постановление накануне подписал губернатор Александр Авдеев.

Согласно документу, запрет коснётся территории посёлка Пакино Ковровского района и города Коврова на территории, ограниченной на севере и западе рекой Клязьмой, включая микрорайон Заречная Слободка, на востоке — массивом лесного фонда, на юге — Горьковской железной дорогой.

Запрет не распространяется на продажу алкоголя в заведениях общепита.