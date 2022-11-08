Власти Швеции отказались увеличить энергообеспечение юга страны
Стокгольм, 8 ноября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Национальный энергетический оператор Швеции Svenska kraftnät отказался от покупки дополнительных энергомощностей на юге страны. Как сообщает радиостанция P1, новые мощности были бы способны снабжать электроэнергией всю агломерацию Мальмё.
Речь идет о предложении представителей Öresundsverket, комбинированной теплоэлектроцентрали в Мальмё. Оно было отклонено Svenska kraftnät еще в 2019 году. Тогда шведские власти сослались на слишком высокую цену.
Тем не менее, потребность в дополнительном резерве мощности осталась, но, по данным представителей Svenska kraftnät, вместо этого ожидалось, что сами промышленные компании возьмут на себя ответственность за сокращение своего потребления электроэнергии в случае риска нехватки электроэнергии.
Напомним, что в регионе Швеции, о котором идет речь, наблюдается хроническая нехватка энергомощностей.