Стокгольм, 8 ноября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Национальный энергетический оператор Швеции Svenska kraftnät отказался от покупки дополнительных энергомощностей на юге страны. Как сообщает радиостанция P1, новые мощности были бы способны снабжать электроэнергией всю агломерацию Мальмё.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Речь идет о предложении представителей Öresundsverket, комбинированной теплоэлектроцентрали в Мальмё. Оно было отклонено Svenska kraftnät еще в 2019 году. Тогда шведские власти сослались на слишком высокую цену.

Тем не менее, потребность в дополнительном резерве мощности осталась, но, по данным представителей Svenska kraftnät, вместо этого ожидалось, что сами промышленные компании возьмут на себя ответственность за сокращение своего потребления электроэнергии в случае риска нехватки электроэнергии.

Напомним, что в регионе Швеции, о котором идет речь, наблюдается хроническая нехватка энергомощностей.