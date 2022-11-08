Москва, 8 ноября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Рост геополитической напряженности в последние полтора месяца повысил тревожность в обществе, и это не могло не сказаться на финансовом положении людей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.

Cbr.ru Эльвира Набиуллина

«До последнего времени был отток средств снова из банковской системы. Похожие эффекты были у нас и в начале пандемии, затем весной этого года. Как только ситуация становится для людей более понятной для людей, тревога начинает снижаться, и люди возвращают средства в банки. И в последние недели динамика перетока средств на счетах в наличные уже приблизилась к сезонной норме. Мы тоже за этим очень внимательно следим. При этом, как и в предыдущие кризисные периоды, граждане в таких обстоятельствах ведут себя осторожно, предпочитают сберегать», — сказала она.

По ее словам, на среднесрочном горизонте, в том числе из-за эффектов, связанных с частичной мобилизацией, проинфляционные риски преобладают.

«Мы считаем, что вот на настоящий момент текущий уровень ставки — 7,5% — он адекватно отражает такой текущий баланс рисков для инфляции», — добавила Набиуллина.