Пенза, 8 ноября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Возвращение мобилизованных пензенцев из пунктов временной дислокации домой стал одним из вопросов, который рассмотрели члены призывной комиссии по мобилизации в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Александр Куликов ИА REGNUM Обучение мобилизованных

Студентам очной формы обучения в заведениях высшего и среднего образования, забронированным работникам предприятий, мужчинам, имеющих на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет, положена отсрочка от мобилизации. Всего домой намерены вернуть 51 мобилизованного пензенца.

«В кратчайшие сроки доведем решение комиссии до военкоматов и поможем пензенцам вернуться домой к своим семьям», — написал Мельниченко в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что право на отсрочку должно быть реализовано также и в рамках осенней призывной кампании.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области получателями новой помощи станут участники льготной ипотечной подпрограммы «Дом для специалистов в сельской местности» долгосрочной целевой программы в жилищной сфере «Дом для молодой семьи».

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