Чебоксары, 8 ноября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В рамках конкурсного производства обанкроченного АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» на торги повторно выставляется коттедж в Московской области. Его начальная цена снижена на 10% и составила почти 17,6 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На продажу повторно выставляется жилой дом площадью 313,7 кв. метров и земельный участок площадью 1 500 кв. метров в Мытищинском районе Московской области. Двухэтажный коттедж находится в деревне Грибки. Категория земель — земли населённых пунктов для индивидуальной жилой застройки.

В сентябре коттеджа выставлялся на продажу с начальной ценой19 550 000 рублей, торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием допущенных участников. На повторных торгах в ноябре начальная цена снижена на 1 955 000 млн рублей (-10%) и составила17 595 000 рублей, шаг торгов — 879 750 рублей.

Напомним, что в рамках конкурсного производства «Чувашкредитпромбанка» предлагается увеличить на 36,5% затраты на конкурсное производство на четвёртый квартал — до 11 127,9 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» признано банкротом решением Арбитражного суда Чувашии в феврале 2020 года. Конкурсное управление возложено на АСВ.