Москва, 8 ноября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Если говорить про возобновляемые источники энергии, то я не знаю каких-то примеров, когда возобновляемые источники энергии (ВИЭ) использовались бы в масштабных количествах на промышленных предприятиях и являлись бы по сути основным источником энергии, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков. Комментируя известие о том, что подорожание электроэнергии сделало выгодными ВИЭ малому бизнесу, он пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленая энергетика

«Обычно основная проблема ВИЭ — это низкая стабильность. Сегодня ветер и солнце могут быть, а завтра — нет. Поэтому промышленные предприятия если и используют такие источники энергии, то прежде всего как дополнительные. При этом основным источником энергии является либо сетевая электроэнергия, либо газ, когда предприятие само генерирует свою электроэнергию. Мне неизвестны крупные предприятия, которые в качестве основного источника энергии используют ВИЭ. Я не беру в расчет гидроэнергию, то есть, предприятия с гидроэлектростанциями. Например, практически вся алюминиевая промышленность России расположена в местах, где много доступной гидроэлектроэнергии.

Любого заинтересованного собственника волнует стоимость электроэнергии. Причем одним из ключевых вопросов является не стоимость сама по себе, а доля, которую стоимость электроэнергия составляет в конечной себестоимости продукции. Если эта доля невелика, то смысла строить собственную генерацию нет. А вот если эта доля высока, как в случае с производством алюминия, где стоимость энергии играет ключевую роль, то здесь предприятие так или иначе старается обеспечить для себя минимальную стоимость.

Для них это принципиальный момент. Тут уже стараются понять, какой из способов получения электроэнергии является оптимальным, наиболее дешевым. В данном случае речь идет про собственную генерацию. На практике получается, если у предприятия есть лимиты на дешевый газ, то намного выгоднее поставить собственную электростанцию, а не зависеть от сетевой электроэнергии, используя этот источник в качестве резервного.

На самом деле, переход на собственную генерацию промышленных предприятий — это то в чем заинтересованы многие компании, особенно те, у которых есть свой собственный газ, требующий утилизации, либо есть магистральный газ по низкой цене. На рынке достаточно много инвестиционных проектов, которые предполагают автономное снабжение предприятий электроэнергией при помощи проектирования и монтажа собственной электростанции. Вместе с тем, переход на собственную генерацию — в большинстве случаев вопрос экономической целесообразности и требует тщательных просчетов».

Напомним, ознакомившись с мониторингом конечных цен на электроэнергию для малого и среднего бизнеса (МСБ), подготовленным Ассоциацией предприятий солнечной энергетики (АСЭ), «Ъ» отмечает: за последний год в России вдвое выросло число регионов со средней ценой свыше 7 руб. за 1 кВт•ч для потребителей, подключенных к электросетям на среднем напряжении (уже 21 регион).

Ранее ИА REGNUM информировало, что 28 октября 2022 года производство возобновляемой электроэнергии в Австралии установило новый рекорд, на короткое время обеспечив более двух третей электроэнергии в основной энергосистеме страны.

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