Челябинск, 8 ноября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался нападением водителя микроавтобуса на подростков в Челябинске. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет

Инцидент произошёл 3 ноября. По словам очевидцев, водитель вытолкнул из салона маршрутки 15-летнего юношу, а затем 13-летнюю девочку. Последняя в результате получила травму головы.

Бастрыкин поручил главе управления СКР по челябинской области Петру Решетникову представить доклад по данному происшествию. А ход исполнения поручения поставлен в центральном аппарате Следственного комитета России на контроль.