Анкара, 8 ноября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Власти Турции всё больше убеждаются в том, что Швеция готовы выполнить их требования для вступления этой скандинавской страны в НАТО. Об этом 8 ноября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц в Анкаре.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Отмечается, что 8 ноября шведский премьер-министр Ульф Кристерссон приедет в Анкару для проведения переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о ратификации заявки на вступление Швеции в состав альянса.

При этом ранее глава правительства скандинавской страны заявлял, что Швеция не станет вести сотрудничество с признанной Турцией террористической организацией Рабочей партией Курдистана (РПК). Кроме этого, Стокгольм отменил введённые им в 2019 году ограничения на поставки Анкаре военного оборудования.

Также указывается, что собеседники агентства заявили, что все эти предпринятые Швецией шаги останутся в силе и после вступления этой страны в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Швеции Тубиас Бильстрём (Умеренные) заявил, что Турцию можно считать демократией, но демократией с серьёзными проблемами.