Вашингтон, 8 ноября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Видеообращение главы Евросовета Шарля Мишеля на церемонии открытия выставки CIIE в Шанхае было отменено властями Китая, сообщает американское агентство Reuters.

European Parliament Шарль Мишель

В видеообращении Мишель должен был раскритиковать российскую спецоперацию на территории бывш. УССР, а также призвать к снижению торговой зависимости от Китая, уточняет агентство. В частности, глава Евросовета заявлял, что Евросоюз чрезмерно зависим от России в плане ископаемого топлива.

Представитель Мишеля рассказал журналистам, что руководитель Евросовета был приглашён выступить на мероприятии. Однако записанное на видео обращение, предоставленное по запросу китайских властей, не было выставлено.