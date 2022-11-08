Стокгольм, 8 ноября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Лишь половина жителей Швеции считает, что она является частью системы гражданской обороны страны. Именно к такому выводу пришли в Гражданском агентстве Швеции по чрезвычайным ситуациям, пишет новостная служба TT.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Чтобы укрепить волю простых людей к гражданской обороне, в ведомстве собираются провести информационную кампанию и осветить три главных момента: неотъемлемое желание людей помогать друг другу; тот факт, что все жители Швеции являются неотъемлемой частью гражданской обороны, и что в Швеции принята концепция тотальной обороны.

«Кризисы, которые Швеция пережила в последние годы, такие как сильные лесные пожары, террористическая атака на Дроттнинггатан в Стокгольме и пандемия коронавируса, показали, что существует почти врожденная воля объединяться и помогать друг другу, когда нам угрожают различные опасности», — говорится в пресс-релизе генерального директора Гражданского агентства Швеции по чрезвычайным ситуациям Шарлотты Петри Горницки.