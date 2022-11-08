Челябинск, 8 ноября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Челябинской области за год зафиксировано снижение уровня безработицы. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной Контрольно-счётной палате.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

По данным ведомства, к 1 ноября безработных насчитывалось порядка 14 тыс. человек. При этом на такую же дату 2021 года их было 19 тыс.

Уровень безработицы снизился с 1,0% трудоспособного населения до 0,8%. Правда, упало и количество вакансий — с 44 тыс. до 41 тыс. А коэффициент напряжённости на рынке труда уменьшился с 0,5 до 0,4.