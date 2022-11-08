Волгоград, 8 ноября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Комплексные учения по гражданской обороне стартовали 8 ноября на территории Волгоградской области. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

cbs_fan Система оповещения. Громкоговорители

В 06:00 введён в действие план гражданской обороны и защиты населения. В 10:40 началась комплексная проверка работы региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, в том числе с замещением теле- и радиоэфира. Ведомства и службы отработают механизмы эвакуации, временного расселения и укрытия жителей, а также совокупность действий по радиационной, химической и биологической защите.

«Учений по гражданской обороне такого масштаба на территории Волгоградской области не проводилось с советских времен. Основные задачи — практическая отработка мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и повышение эффективности системы гражданской обороны, которая складывается из многих составляющих», — отметил руководитель учений, губернатор Андрей Бочаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области указом президента РФ от 19 октября введён режим повышенной готовности.