Красный Луч, ЛНР, 8 ноября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Врачи из Башкирии, работающие в Луганской Народной Республике, с 16 мая приняли более 14 тыс. пациентов в Красном Луче. Об этом сообщает министерство здравоохранения ЛНР.

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Медики продолжают работать в Красном Луче в рамках взаимодействия с российскими специалистами-волонтёрами. По итогам работы всех смен врачи приняли 6 752 взрослых пациента и 7 329 детей.

Отметим, что сейчас в Красном Луче продолжает работу шестая смена медиков из Башкирии.

ИА REGNUM сообщало, что в сентябре президент России Владимир Путин удостоил медицинских работников Башкирии государственными наградами.

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