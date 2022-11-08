Мемфис, США, 8 ноября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. «Бостон Селтикс» одержал победу над «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 109:106.

(сс) Keith Allison Джейсон Тейтум в составе баскетбольного клуба «Бостон Селтикс»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, на счету которого 39 очков. У «Мемфиса» разыгрывающий Джа Морант набрал 30 очков.

На сегодняшний день «Бостон» занимает третье место в Восточной конференции НБА, на счету команды 17 очков. «Мемфис» идёт на шестом месте в Западной конференции с 18 очками.

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