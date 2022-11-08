Прибайкальский район, Бурятия, 8 ноября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнему ребёнку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл в селе Кома Прибайкальского района.

СУ СКР по Бурятии Обвиняемая кинула младенца на пол. Бурятия

По данным следствия, ночью 5 ноября между двумя подругами на фоне алкогольного опьянения произошёл конфликт. В ходе ссоры одна из них схватила пятимесячную дочь второй и с силой кинула её на пол.

«При падении девочка получила многочисленные повреждения, в том числе переломы костей черепа. Ребёнка госпитализировали, в настоящее время она получает необходимую врачебную помощь», — отметили в ведомстве.

Дело открыто по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни малолетнего. 24-летняя подозреваемая задержана, и в ходе допроса подробно рассказала о произошедшем. К настоящему времени ей предъявлено обвинение, решается вопрос о мере пресечения.

Добавим, что расследование обстоятельств происшествия взято на контроль в прокуратуре республики. В надзорном ведомстве также намерены оценить работу органов профилактики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Улан-Удэ начался суд над 57-летним обвиняемым в покушении на убийство сожительницы и её несовершеннолетней дочери с особой жестокостью.

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