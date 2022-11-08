Вашингтон, 8 ноября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Нападение на мужа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пола окажет влияние на ее будущее в политике. Об этом заявила сама Пелоси в интервью телеканалу CNN.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Нападение на мужа Пелоси было совершено 28 октября в его резиденции в Сан-Франциско. Он получил травмы и его успешно прооперировали после нападения. Самой Пелоси в момент нападения дома не было. Преступника удалось задержать по горячим следам.

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«Я должна сказать, что на мое решение повлияет то, что произошло за последнюю неделю или две», — отметила Пелоси ведущему CNN Андерсону Куперу после того, как он спросил, повлияет ли этот инцидент на ее решение о том, уходить ли в отставку после промежуточных выборов, если демократы потеряют контроль над палатой представителей.

На вопрос Купера о том, будет ли конкретно «повлияет нападение» на ее решение, Пелоси ответила: «Да».

В 2018 году Пелоси пообещала ограничить свой срок на посту спикера палаты представителей четырьмя годами, но она не объявила о каком-либо официальном решении относительно своего будущего в руководстве или политике. Ожидается, что Пелоси выиграет свою предвыборную гонку в 11-м избирательном округе Калифорнии против республиканца Джона Денниса с большим отрывом.

Напомним, официальный представитель полиции американского города Сан-Франциско рассказал на брифинге, что нападавший на мужа Пелоси избивал того молотком на глазах приехавших на вызов полицейских. Напал на мужа Пелоси Дэвид Депепи. Он предстал перед судом 1 ноября.

Президент США Джо Байден назвал нападение на супруга Пелоси «отвратительным».