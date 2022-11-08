Копейск, Челябинская область, 8 ноября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Челябинской области устанавливают обстоятельства крупного смертельного ДТП. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Копейском пожарно-спасательном гарнизоне.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла вечером 7 ноября недалеко от озера Половинное. Столкнулись минивен и грузовик. Все погибшие находились в минивене. Ещё шесть человек выжили, но получили травмы. Среди них трое несовершеннолетних.

Пострадавших госпитализировали в одну из больниц Челябинска. Водитель большегруза находится в удовлетворительном состоянии.

По предварительным данным, причиной трагедии могло стать пренебрежение водителями правил безопасности в условиях ухудшения погоды. Проводится расследование. Сотрудники МЧС призывают граждан не совершать резких манёвров и обгонов с выездом на встречную полосу, а также не выезжать в гололёд на летней резине и соблюдать безопасные дистанцию и скорость.