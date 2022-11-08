Джакарта, 8 ноября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо отправился на остров Бали за неделю до саммита «Большой двадцатки» (G20). Об этом 8 ноября глава индонезийского государства написал в соцсети Twitter.

U. S. Department of State Саммит G20 в Индонезии

«Я прибыл на Бали за неделю до саммита «Большой двадцатки», в котором примут участие лидеры стран G20. Я хотел бы лично увидеть площадки и объекты, подготовленные для саммита», — написал Джоко Видодо.

До саммита G20 на Бали осталась всего неделя. В мероприятии примут участие не меньше 17 лидеров стран «Большой двадцатки».

«Мы готовы принять важных гостей», — отметил глава индонезийского государства.

Напомним, саммит «Большой двадцатки» пройдет на острове Бали в Индонезии 15–16 ноября.

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