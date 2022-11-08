Ставрополь, 8 ноября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Ставропольский край отправил в зону спецоперации бензопилы и генераторы. Эти необходимые для организации быта военнослужащих технические средства будут доставлены для десантников ставропольского десантного полка, входящего в структуру 247-го гвардейского десантно-штурмового полка, сообщили в пресс-службе администрации города Ставрополя.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Очередная партия груза, необходимого для жизни бойцов в военно-полевых условиях, была доставлена в 247-й гвардейский десантно-штурмовой полк для последующей передачи в зону СВО. Инициатором гуманитарной акции выступил наш земляк, журналист Олег Петровский, который в 55 лет ушел на фронт добровольцем и сейчас выполняет боевые задачи в составе одного из подразделений 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, в которую входит и ставропольский десантный полк», — рассказали в краевой мэрии.

Необходимое оборудование для земляков-десантников было закуплено одним из крупных агропредприятий города. По словам журналиста Петровского, в целом бойцы его подразделения обеспечены всем необходимым, однако имеется потребность в обустройстве жилья для проживания в условиях приближающихся холодов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о перепрофилировании под выпуск печек-буржуек одного из предприятий города проинформировал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.