Москва, 8 ноября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В 2023 году в России вырастет конкуренция среди работодателей за наем рабочих и инженеров, где будет наблюдаться дефицит кадров. Усилится дефицит станочников широкого профиля и токарей, передает 8 ноября РБК со ссылкой на экспертов рынка труда.

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Отмечается, что в следующем году работодатели начнут сокращать фонд оплаты труда за счет увольнения малопроизводительных сотрудников и перевода персонала на другие формы отношений, включая аренду, фриланс и самозанятость.

По мнению директора платформы для работы с внештатными исполнителями «Рокет Ворк» Анастасии Усковой, аренда кадров, аутсорсинг и фрилансеры позволят бизнесу экономить на фонде оплаты труда и повысит шансы на выживаемость в кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, российский рынок труда достаточно быстро преодолел негативные последствия, вызванные пандемией.

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