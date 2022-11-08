Москва, 8 ноября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Банковская система России хорошо выдержала шоки 2022 года и сохраняет потенциал для кредитования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.

Cbr.ru Эльвира Набиуллина

«Поэтому мы ожидаем, что в кредитовании сохранится положительная динамика и при этом банки смогут без проблем выполнять и новую программу, важную программу кредитных каникул для мобилизованных и членов их семей. Первые данные о кредитных каникулах мы сможем предоставить по итогам этого месяца», — сказала она.

Кредитование граждан в России растет, хотя и существенно затормозило по сравнению с 2021 годом с учетом просадки потребительского кредитования весной и в октябре 2022 года, отметила также глава регулятора.