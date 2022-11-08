Канберра, 8 ноября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Расходы домохозяйств в Австралии продолжили расти в сентябре текущего года, увеличившись на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на данные Австралийского бюро статистики 8 ноября сообщило новостное агентство AAP.

(сс) williamnyk Австралийские доллары

Сентябрь стал 19-й месяцем подряд увеличения расходов домохозяйств, при этом все больше денег расходовалось на все категории. Так, расходы на одежду и обувь выросли на 73,1% по сравнению с 2021 годом; траты на гостиницы, кафе и рестораны выросли на 60,6%; расходы на транспорт выросли на 53%.

Отмечается, что расходы граждан в категориях, на которые не повлияла пандемия коронавируса, таких как алкоголь и табак (рост на 4%) и продукты питания (рост на 3,3%), выросли лишь незначительно.

Даже по сравнению с сентябрем 2019 года до пандемии расходы домашних хозяйств выросли на 19,8%, показывает статистика.