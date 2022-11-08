Сан-Франциско, США, 8 ноября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 116:113.

(сс) Keith Allison Стефен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз»

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 47 очков. У «Сакраменто» разыгрывающий Де’Аарон Фокс набрал 28 очков.

На сегодняшний день «Голден Стэйт» занимает 12-е место в Западной конференции НБА, на счету команды 15 очков. «Сакраменто» идёт на 13-м месте в Западной конференции с 12 очками.

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