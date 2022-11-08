Анадырь, 8 ноября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В морских портах Чукотки завершается навигация-2022, сообщили в департаменте промышленной политики округа.

Роман Копин Судно на Чукотке

Читайте также: В Красноярском крае завершился северный завоз

Всего выполнено более 60 судозаходов. По предварительным данным, в регион завезли более 250 тыс. тонн груза без учёта топливной навигации. В настоящий момент завоз груза ещё в округ продолжается. Так, идёт судно из портов Приморья и Хабаровского края в Анадырь.

Отмечается, что навигация в порту Певек завершена.

Как сообщало ИА REGNUM, навигация в труднодоступные районы Красноярского края завершена. В этом году из краевого бюджета на обеспечение севера топливно-энергетическими ресурсами выделено 8,1 млрд рублей.