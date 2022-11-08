Херсон, 8 ноября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Стабильная ситуация сохраняется на линии фронта в Херсонской области, об этом сообщил 8 ноября в телеграм-канале заместитель главы администрации российского региона Кирилл Стремоусов.

khogov.ru Кирилл Стремоусов

«Ситуация утром без изменений по всей линии фронта. Мы не видим какого-то массового наступления, хотя, насколько вы знаете, американские кураторы давали задачу любой ценой», — написал Стремоусов.

Вместе с тем, он уточнил, что на подступах к Херсонской области находятся тысячи сторонников киевского режима.

«На данном этапе всё без изменений и без сложных моментов для нашего региона», — добавил Стремоусов.

По его словам, несмотря на численное превосходство ВСУ, российские военные успешно отражают все атаки.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября ФСБ сообщила о задержании в Херсонской области группы диверсантов, готовивших подрыв автомобиля с целью покушения на сотрудников администрации региона.