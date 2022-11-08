Херсон, 8 ноября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Херсонской области начались заморозки, и в ближайшее время, вероятно, «пойдет движение» в этой части фронта, сообщил 8 ноября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Ситуация в Херсоне сложная — общая эвакуация завершена, но власти продолжают вывозить людей, которые не захотели или не смогли сделать этого раньше, к тому же из-за ударов ВСУ по ЛЭП в городе и нескольких ближайших поселках нет света, отметил военкор.

Но город готов к обороне, добавил Руденко.

Ранее заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что 7 ноября последний теплоход покинул Херсон в рамках организованной эвакуации и направился к левобережной части региона.