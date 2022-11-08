Петропавловск-Камчатский, 8 ноября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. На Камчатке за первую неделю действия ограничений на провоз красной икры авиапассажирами дважды багаж не допустили к перевозке, сообщили 8 ноября в правительстве края.

Красная икра

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Икру непромышленного производства с Камчатки авиарейсами с 1 ноября можно вывозить только весом не более 10 кг. В случаях, когда вес деликатеса больше, необходимо предоставить документы — чек, сертификаты, декларации о соответствии единым требованиям по качеству и безопасности. Тара с икрой должна быть промаркирована изготовителем.

Эксперимент будет действовать до 1 августа 2025 года.

За первую неделю действия ограничений специалисты два раза были вынуждены не допустить к перевозке багаж с красной икрой.

Отмечается, что после введения ограничений в аэропорту стало меньше очередей и самолёты стали улетать по расписанию, так как нет задержек, связанных с обработкой и отправкой грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября на Камчатке начал действовать эксперимент по ограничению вывоза из региона красной икры. Багаж с деликатесом маркируется по принципу светофора.