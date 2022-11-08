Москва, 8 ноября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Кредитование граждан в России растет, хотя и существенно затормозило по сравнению с 2021 годом с учетом просадки потребительского кредитования весной и в октябре 2022 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.

Kremlin.ru Эльвира Набиуллина

По ее словам, ипотека за 9 месяцев 2022 года выросла на 12% с учетом низких показателей в марте–апреле. Набиуллина напомнила, что высокий темп роста ипотеки был в 2021 году.

«В октябре сейчас мы видим снижение выдачи ипотеки примерно на 20%. Мы внимательно смотрим за этим», — пояснила Набиуллина, отметив, что в целом портфель растет.