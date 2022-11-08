Астана, 8 ноября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Жители Атырауской области Казахстана особенно озабочены обмелением реки Урал. Об этом 8 ноября заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Атырау.

ИА REGNUM Урал

«Между Казахстаном и Россией заключено несколько соглашений в области экологии, сохранения биоразнообразия и использования трансграничных рек», — сказал Токаев.

Он отметил, что неоднократно поднимал данную тему на разных международных площадках. По словам президента, Казахстану следует углублять сотрудничество с соседними странами по этому вопросу и добиваться реализации достигнутых договоренностей.

Токаев также заявил, что нужно пресекать все нарушения природоохранного законодательства и провести проверку всех гидросооружений на Урале.

Напомним, исток Урала находится возле села Вознесенка в Башкирии. Устье реки находится в Каспийском море возле Атырау.