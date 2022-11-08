Чебоксары, 8 ноября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор бывшему руководителю государственного ансамбля песни и танца. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий, вымогательстве взятки у артистов и присвоении средств, назначив шесть лет колонии. Об этом ИА REGNUMсообщили в республиканской прокуратуре и следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Перед судом предстал житель Казани, ранее руководивший бюджетным учреждением «Чувашгосансамбль» минкультуры Чувашии. Правоохранители установили, что с октября 2018 года по апрель 2020 года он требовали от шестерых подчинённых передавать ему часть полученных премий, распоряжаясь ими по своему усмотрению. По данным следствия, было получено свыше 105 тыс. рублей.

В следственном управлении уточняют, пострадавшими являются артисты, а деньги он требовал якобы для хозяйственных нужд учреждения.

Также правоохранители выясняли, что он вымогал взятки у четырёх артистов, угрожая дисциплинарной ответственностью, отстранением от сольных выступлений и выездных концертов. Общая сумма полученных средств, по оценке следствия, превысила 152 тыс. рублей. Размер взяток, по сведения следственного управления, составлял от 32,5 тыс. рублей до 44,5 тыс. рублей.

Кроме того, по данным правоохранителей, с июля по декабрь 2019 года он растратил более 149 тыс. рублей, заключив со знакомым бизнесменом фиктивный договор на пошив и поставку 15 национальных головных уборов на 200 тыс. рублей.

«В действительности их изготовило иное физическое лицо по цене существенно ниже суммы договора», — говорят в прокуратуре.

Суд признал экс-руководителя чувашского бюджетного учреждения виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), вымогательстве взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ), присвоении (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Решением суда ему назначено шесть лет колонии строгого режима с лишением права три года занимать определённые должности в учреждениях и организациях. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

В ведомстве отмечают, что осуждённого взяли под стражу в зале суда.

Напомним, что ранее в Чувашии ушло в суд уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников полиции, которых обвинили в превышении полномочий и взяточничестве

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года стало известно, что в Чувашии директор одной из средних школ обвиняется в превышении должностных полномочий. Ему инкриминируют необоснованное начисление стимулирующих выплат на 392 тыс. рублей.

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