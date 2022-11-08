Канберра, 8 ноября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Национальный опрос показал, что примерно трое из пяти жителей Австралии, что эквивалентно 12 миллионам человек, опасаются, что им не хватит средств на пенсию. Об этом сообщается на сайте Finder, где и был проведен опрос.

24rus.ru Подсчет пенсии

Так, 28% опрошенных признались, что у них не будет достаточно средств, чтобы по достижении пенсионного возраста прекратить работать. Только 18% респондентов считают, что у них достаточно сбережений, чтобы комфортно уйти на пенсию.

Опрос 1057 человек показал, что мужчины гораздо более уверены в своей способности позволить себе уйти на пенсию: 26% респондентов мужского пола уверены, что у них достаточно денег, чтобы жить на пенсии, по сравнению с 11% женщин.

По словам экспертов Finder, недостаточное пенсионное обеспечение становится все более серьезной проблемой.

«Миллионы австралийцев на самом деле не в состоянии накопить достаточно, чтобы покинуть рынок труда», — говорится на сайте.