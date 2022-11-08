Уфа, 8 ноября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Начальника производства и двух инженеров-технологов одного из предприятий в Уфе обвинили в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, что привело по неосторожности к гибели человека. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

1ul.ru Тушение пожара

По версии следствия, фигуранты уголовного дела в нарушение требований безопасности сбрасывали излишки полиэтилена в непредназначенную для этого емкость сбора факельных газов, превысив допустимый уровень загрузки.

«В результате разрушилась стенка емкости и 25 января 2021 года произошла ее разгерметизация с последующим возгоранием», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что в результате один рабочий получил не совместимые с жизнью травмы, предприятию был причинен ущерб на сумму свыше 300 млн рублей.

Отмечается, что свою вину обвиняемые не признали, на их имущество был наложен арест. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу, пояснили в пресс-службе.