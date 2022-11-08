Солт-Лейк-Сити, США, 8 ноября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. «Юта Джаз» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 139:116.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис, на счету которого 29 очков. У «Юты» форвард Лаури Маркканен набрал 23 очка.

На сегодняшний день «Юта» занимает первое место в Западной конференции НБА, на счету команды 21 очко. «Лейкерс» идёт на 14-м месте в Западной конференции с 12 очками.