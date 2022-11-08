Москва, 8 ноября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Кредитование в настоящее время растет достаточно хорошими темпами, особенно корпоративное. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.

Cbr.ru Эльвира Набиуллина

«Это показывает, что процесс структурной трансформации экономики действительно идет: предприятия используют кредитные ресурсы, чтобы адаптироваться к новым условиям, заместить внешние заимствования. Так, по предварительным оценкам, за 9 месяцев этого года корпоративный портфель кредитов вырос на 9,9%, что чуть больше, чем в прошлом году», — пояснила она.

ЦБ планирует использовать регуляторные стимулы, чтобы банки могли удовлетворить возросшие потребности предприятий в кредитах, отметила также глава Банка России.