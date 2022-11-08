Москва, 8 ноября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В России пошла на спад погоня за престижными смартфонами, которыми в настоящее время уже никого не удивишь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявила доцент департамента менеджмента и инноваций финуниверситета при правительстве РФ Людмила Шмелева. Так она прокомментировала данные о снижении в России продаж смартфонов.

DariuszSankowski Смартфоны

«Помимо выравнивания качества смартфонов премиальных марок и более дешевых моделей падение продаж следует связать со снижением доходов населения, — сказала она. — Оно вызвано объективными причинами — негативными последствиями пандемии для многих сфер бизнеса и санкциями, наложенными на российскую экономику из-за начала СВО. К тому же есть ощущение, что гонка за престижем несколько поутихла. Дорогим смартфоном сейчас уже никого не удивишь, более того, многие модели выглядят одинаково, так что сразу трудно определить цену и статус марки. Всё это делает покупку дорогих моделей менее актуальной».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шмелева объяснила, почему в РФ снижается средняя цена смартфона.