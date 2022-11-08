Иркутск, 8 ноября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Иркутской области планируется увеличить долю целевого приема в организации среднего профессионального медицинского образования, сообщает 8 ноября телеграм-канал правительства региона.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Медики на дежурстве

В настоящее время в образовательных организациях СПО учатся более 5,5 тысяч студентов-медиков. Мониторинг показывает, что почти 55% выпускников устраиваются работать в медицинские организации, подведомственные минздраву Иркутской области. Часть молодых специалистов трудоустраивается в медорганизации федерального подчинения, частные клиники и другие организации. Более 22% — продолжают обучение в вузах и по программам дополнительного образования.

Для решения проблем, связанных с дефицитом среднего медицинского персонала, в дополнение к уже действующим мерам (программа «Земский доктор», выплата стипендий, профориентационные мероприятия и др.) в Иркутской области предлагается установить квоты целевого приема в организации среднего профессионального медицинского образования. Минздрав готовит соответствующий приказ. Планируется, что доля «целевых» мест составит до 75%.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года 48% медицинских работников сообщили, что их зарплата не дотягивает даже до средней по экономике региона. Более чем квалифицированное большинство медицинских работников — 91% — сказало, что их зарплата не соответствует майским указам президента и не достигает 200% от средней по экономике региона. Такие данные получили эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в ходе опроса 16 тыс. человек.

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