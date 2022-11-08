Москва, 8 ноября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Москве госпитализировали с отравлением 26-летнюю женщину, выкинувшую годовалую дочь с 11-го этажа. Об этом 8 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным источника, женщину госпитализировали с предварительным диагнозом «отравление лекарствами».

«При этом в квартире также чувствовался запах газа», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 26-летняя женщина выбросила годовалую дочь с 11-го этажа многоэтажки. Ребёнок выжил, но находится в тяжёлом состоянии.