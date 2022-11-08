Минусинск, Красноярский край, 8 ноября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Красноярском крае прокуратура проводит проверку по факту отравления многодетной семьи угарным газом. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 ноября в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Ysia.ru Прокуратура

ЧП произошло в Минусинске. По предварительным данным, 7 ноября в частном жилом доме установили новый отопительный котёл, а уже ночью вся семья отравилась угарным газом. В больницу попали мать и трое её сыновей в возрасте до 16 лет. Медики заверили, что сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По информации прокуратуры, семья не состоит на учёте в органах профилактики. Причины произошедшего устанавливаются. Ведомство даст оценку соблюдению требований противопожарной безопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии 1 ноября 2022 года отравились угарным газом две женщины и четверо их детей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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